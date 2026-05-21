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Vuelve la Fórmula 1 después de tres semanas
El pedido de Alpine a Franco Colapinto: mejoras en el auto y una mayor exigencia
El circuito se retoma en Canadá y el piloto argentino intentará mantener el nivel que mostró en Miami.
21 de mayo de 2026 - 18:19
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El 43 de Colapinto en Alpine
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