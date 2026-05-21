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Deportes

Vuelve la Fórmula 1 después de tres semanas

El pedido de Alpine a Franco Colapinto: mejoras en el auto y una mayor exigencia

El circuito se retoma en Canadá y el piloto argentino intentará mantener el nivel que mostró en Miami.

El 43 de Colapinto en Alpine X Alpine

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