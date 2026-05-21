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Economía

Los números adelantados de abril muestran que volverá a caer en ese mes

La economía rebotó en marzo

La actividad mostró una mejora del 5,5 por ciento interanual. Minería y Agro, los dos factores que más aportaron.

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