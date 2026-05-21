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Rosario|12

Este viernes 22 a las 19.30 en el Cultural Fontanarrosa

Sietecase presenta su libro “Cabrón”

Libro de Sietecase Gentileza -

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Últimas Noticias

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Los gremios universitarios paran por una semana

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“Hay días que en el hospital solamente tengo mis manos”

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Diputados aprobó la ley de hojarasca

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Balanza comercial en positivo

Luego de tres jornadas seguidas en alza

El dólar mayorista retrocedió 1 peso

Sociedad

Un informe de Greenpeace denuncia la terrible situación

Más de 60 mil hectáreas de bosques quemadas en los últimos meses

El humo se veía desde varios barrios porteños

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El dueño del ex Sanatorio San Carlos irá a la cárcel por mal manejo de la Covid-19

Las elecciones parlamentarias de Escocia le dieron una mala noticia a la autora de Harry Potter

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Deportes

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