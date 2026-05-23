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Deportes

Largó 13º y terminó 9º: más tarde saldrá a pista para saber en qué posición larga el domingo

Colapinto quedó a las puertas de sumar puntos en la carrera sprint de Canadá

El piloto argentino tuvo buen ritmo en la competencia, que ganó George Russell. A las 17 hora argentina será la clasificación para la carrera del domingo.

Auto: Formula One - Canadian Grand Prix, Sprint Race Colapinto tuvo una gran carrera sprint en Montreal. ANDREJ IVANOV. AFP

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