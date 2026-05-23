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EE.UU. proyecta escenarios amenazantes para Cuba
La asfixia económica y la retórica belicista del presidente de EE.UU. y de su canciller abren un abanico de posibilidades, incluso la invasión y el asesinato selectivo.
Por
Gustavo Veiga
23 de mayo de 2026 - 22:33
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Entrada a Fuerte Buchanan, la base militar de EE.UU. en Puerto Rico
ALEJANDRO GRANADILLO, AFP -. AFP
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