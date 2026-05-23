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Deportes

Luego de quedar eliminado de la Copa Sudamericana

Racing optó por despedir al entrenador Gustavo Costas

Fue una sorpresa para el DT, con contrato hasta 2028 y dos partidos por delante antes del receso mundialista.

racing argentino gustavo costa -19/02/2025
Costas ya no dirigirá a la Academia. Fotobaires

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