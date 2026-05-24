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El argentino terminó noveno en la Sprint y fue décimo en la clasificación
Fórmula 1: Colapinto, top ten durante todo el sábado
Después de un viernes complicado, el pilarense rindió en alto nivel y superó durante toda la jornada a su compañero Gasly.
24 de mayo de 2026 - 0:24
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Colapinto estuvo todo el sábado entre los diez mejores.
ANDREJ IVANOV. AFP
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