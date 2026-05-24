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El líder del PRO sigue en modo campaña
Macri levanta el perfil y critica a Milei, pero aún no decide si será candidato
Mientras tanto mira las encuestas del Gobierno y busca volver a seducir a su electorado con críticas moderadas.
Por
Werner Pertot
24 de mayo de 2026 - 1:31
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22 05 26 Mauricio Macri en Mendoza
22 05 26 Mauricio Macri en Mendoza
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