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Sociedad

Retuiteó un posteo conspiranoico sobre la salida de Argentina de la organización

Para Milei la OMS es “genocida”

El senador libertario Agustín Aníbal Monteverde se refirió a la OMS como una “orga genocida” y el presidente Javier Milei lo reposteó.

Tweet El tuiteo delirante del presidente. Imagen web

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