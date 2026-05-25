“Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks”, los lunes por History
“La guerra forma parte de nuestra cultura”
El actor conduce la serie documental que busca reconstruir el mayor evento bélico en la historia humana desde una nueva óptica. El protagonista de “Rescatando al soldado Ryan” reconoce, no obstante, que “la cruda realidad” de un conflicto bélico “es casi imposible de comprender”. La propuesta de History es un relato preciso con material inédito, voces de expertos, que ahonda en momentos y rincones menos revisitados de esa experiencia que cambió al mundo para siempre.