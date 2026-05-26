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Teatro Argentino de La Plata
Diez años sin Adelina
El Instituto Cultural y el Archivo Histórico provincial realizan una jornada para recorrer la vida y el legado de Adelina Dematti de Alaye, Madre de Plaza de Mayo.
26 de mayo de 2026 - 22:33
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Adelina Dematti de Alaye - Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora
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