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El País

Cristina Kirchner salió a saludar a la militancia reunida en San José 1111

El balcón volvió a ser centro patrio

La esquina de Constitución lució cargada de simbolismos, banderas celestes y blancas, celebración y reclamos por la proscripción de la expresidenta.

CFK 25 de mayo El himno nacional fue coreado por la multitud y por la expresididenta. Prensa

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Se congregaron en San José 1111

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