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Sociedad

Este jueves el Distrito Arenales hace su evento anual en Recoleta

Un festival del diseño y el arte

El polo del diseño porteño expone sus obras con escenografías especiales en 85 locales con las tendencias en interiorismo, arte, objetos y mobiliario innovador.

Teanderncia Arenales
Teanderncia Arenales Teanderncia Arenales Sin Credito

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