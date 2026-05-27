Alak busca acercar a Britos pensando en 2027

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El intendente de La Plata sostiene una agenda de seguridad compartida con su par de Chivilcoy. Mandó un funcionario a la Cuarta y se verán otra vez la semana que viene.
Por
María Belén Robledo
27 de mayo de 2026 - 0:34
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Guillermo Britos, intendente de Chivilcoy, con Diego Pepe, secretario de Seguridad de La Plata
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