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Escobar amplió la certificación anticorrupción ISO 37001 a un área clave del Municipio

Escobar amplió la certificación anticorrupción ISO 37001 El área de Fiscalización fue incorporada a la norma internacional de transparencia que ya regía en Compras, Habilitaciones, Inspecciones y Contravencional. gentileza

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