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Videodromo cumple una década de proyecciones en La Plata
La sala como resistencia
El proyecto sigue apostando por la música en vivo, el cine experimental y la concentración colectiva frente a la lógica de las plataformas.
Por
Omar Alfonzo
27 de mayo de 2026 - 23:32
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Videodromo, películas y música en vivo
Videodromo, películas y música en vivo
Prensa -
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