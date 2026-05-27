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Rosario|12

Música. Santa Fe, el musical se verá hoy en Lavardén

Pop y cumbia de acá en pantalla

Manu Piró estrena temas y película a partir de reversiones bailables con la participación de un colectivo artístico notable.

Leandro Arteaga
Por Leandro Arteaga
Manu Piró
Manu Piró iba a hacer un clip y terminó creando una especie de "La La Land del litoral". Gentileza -

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