Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
50 Años del Golpe
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Franja de Gaza
Libia
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
Mundial de Fútbol 2026
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Sociedad
Crimen de Diego Fernández Lima
Declaraciones claves que podrían cambiar el rumbo de la investigación
28 de mayo de 2026 - 21:08
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Coghlan
El chalet de la familia Graf donde aparecieron los restos.
guadalupe lombardo
Últimas Noticias
Tras el informe de OCDE sobre inversión extranjera, Ferreres confirmó un desplome local
Los empresarios nacionales tampoco invierten
Por
Leandro Renou
Tarifazo: el duro impacto que sufrirán los cordobeses tras la quita de Zonas Frías
Preocupación en la zona porque hay 700 familias que quedan al desamparo
Granja Tres Arroyos cerró por tiempo indeterminado su planta de Concepción del Uruguay
Por
Mara Pedrazzoli
Promoción de la aerolínea de bandera
Aerolíneas Argentinas anunció descuentos en pasajes internacionales: hasta cuándo se pueden comprar
Exclusivo para
"La batalla ricos versus pobres la inventaron los zurdos"
Galperín no quiere abrir la billetera para pagar impuestos
Cada vez más complicado
Tiene 33 años y antecedentes por robo: quién es el detenido por la desaparición de Agostina en Córdoba
El ministro no cambia de guión
Caputo, especialista en negación: “Parece un chiste que te hablen de crisis”
¡Sumate a Soci@s Página|12 y protegé tu camino! 🏍️
El País
"Estás laburando por la patria", le dijo la cosplayer
Lilia Lemoine confesó que quiso darle un contrato estatal a su abogado
Por
Natalia López Gómez
Fallo de Casación en la causa Vialidad
Ordenaron ejecutar los bienes de Cristina Kirchner y los de sus hijos
"La batalla ricos versus pobres la inventaron los zurdos"
Galperín no quiere abrir la billetera para pagar impuestos
En la previa de un paro de 48 hs
UTN Rosario: renuncia casi un docente por día como consecuencia del recorte de Javier Milei
Economía
Tras el informe de OCDE sobre inversión extranjera, Ferreres confirmó un desplome local
Los empresarios nacionales tampoco invierten
Por
Leandro Renou
Preocupación en la zona porque hay 700 familias que quedan al desamparo
Granja Tres Arroyos cerró por tiempo indeterminado su planta de Concepción del Uruguay
Por
Mara Pedrazzoli
El ministro no cambia de guión
Caputo, especialista en negación: “Parece un chiste que te hablen de crisis”
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 28 de mayo de 2026
Sociedad
La psiquiatra solo respondió preguntas de uno de sus abogados
Cosachov declaró por primera vez y sostuvo que Maradona debía continuar el tratamiento en un “centro de rehabilitación”
Promoción de la aerolínea de bandera
Aerolíneas Argentinas anunció descuentos en pasajes internacionales: hasta cuándo se pueden comprar
Crimen de Diego Fernández Lima
Declaraciones claves que podrían cambiar el rumbo de la investigación
Por el aniversario de la independencia
Donald Trump presiona para imprimir un billete de 250 dólares con su cara
Deportes
Este domingo está pautado su duelo en Jujuy con Defensa y Justicia
Racing solicitó a la AFA jugar por la Copa Argentina tras el Mundial
Malas noticias para la Canarinha
Neymar no va jugar los amistosos de Brasil por lesión y podría perderse el Mundial: “Lo evaluaremos día a día”
A dos semanas del inicio del certamen
Mundial 2026: qué vacunas se recomiendan para viajar seguro
El argentino venció en cinco parciales al número uno del mundo, quien luchó contra los calambres
Juan Manuel Cerúndolo y el lado B del batacazo ante Jannik Sinner
Por
Pablo Amalfitano