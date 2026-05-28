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Psicología. Deportistas y artistas entre la hiperexposición y las expectativas
Los dilemas frente al “Otro”
La virtualidad amplifica los éxitos de las celebridades, pero también las ponen ante la ambivalencia entre el deseo propio y no decepcionar a sus seguidores.
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José Ramón Ubieto*
28 de mayo de 2026 - 15:06
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