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Rosario|12

Coimas, privilegios y dudas en las cárceles

El diputado Del Frade quiere respuestas sobre presuntos pagos de convictos para obtener beneficios en penales santafesinos y apuntó a posibles redes de corrupción

Carcel de Piñero Santa fe
Carcel de Piñero Santa fe SEBAGRANATA

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