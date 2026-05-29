Sorteo de Copa Libertadores y Sudamericana: los cruces de los equipos argentinos

Sorteo Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026

AMDEP2294. LUQUE (PARAGUAY), 19/03/2026.- Fotografía que muestra a los asistentes al sorteo de las fases de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y Copa Libertadores de 2026 este jueves, en Luque (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino

Juan Pablo Pino. EFE