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Rosario|12

Cuestionamientos de Pullaro y equipo al modelo libertario

Volvió el zig zag: ahora modo crítico

Críticas por obra pública, discapacidad, educación y subsidios al gas. La Provincia endureció el tono ante el repliegue del Estado nacional.

santa fe, vocera provincial, Virginia Coudannes santa fe, vocera provincial, Virginia Coudannes Prensa Gobernacion

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