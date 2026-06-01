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El Ejecutivo rechaza la idea de una bicameral para repartir los fondos libres para intendentes
Este miércoles se reunirá la comisión de Presupuesto e Impuestos para que el texto para que llegue con despacho a la sesión. El MDF no le da el visto bueno.
Por
María Belén Robledo
01 de junio de 2026 - 15:41
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Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
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