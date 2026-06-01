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Tras su retiro en 2022, sorpresa en el mundo del tenis
La inoxidable Serena Williams volverá a jugar a los 44 años
La estadounidense, que fue número 1 del mundo durante 319 semanas, disputará dobles con la canadiense Victoria Mboko.
01 de junio de 2026 - 20:55
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Serena Williams armó revuelo con su vuelta al tenis.
AFP
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