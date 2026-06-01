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Sociedad

Este miércoles 3 de junio

Ni Una Menos convocó a llenar Plaza Congreso: “La vida de las pibas importa muy poco”

Mientras el Gobierno niega la existencia de femicidios, la organización exigió justicia por Agostina Vega y todas las víctimas de la violencia machista.

Ni Una Menos - Conferencia de Prensa Caso Agostina
Ni Una Menos - Conferencia de Prensa Caso Agostina Ni Una Menos - Conferencia de Prensa Caso Agostina Sandra Cartasso

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