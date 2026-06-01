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Sociedad

Habló de "homicidio"

Sin hablar de femicidio, Monteoliva se refirió al caso Agostina Vega y halagó el trabajo de la policía

El Gobierno pretende instalar que disminuyeron las cifras de femicidios, pero en realidad se mantienen estables. En paralelo, desfinancia las políticas de prevención de la violencia de género.

La Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva
La Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva La Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva Noticias Argentinas

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