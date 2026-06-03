Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
50 Años del Golpe
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Dólar
Dólar blue
racismo
migración
Europa
Santa Cruz
dinosaurios
Conicet
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
Mundial de Fútbol 2026
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Sociedad
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 3 de junio
En las efemérides del 3 de junio sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.
03 de junio de 2026 - 7:04
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Raúl Castro nació el 3 de junio de 1931.
EFE
Temas en esta nota:
efemérides
Últimas Noticias
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 3 de junio
La gran fiesta de una industria que resiste
Premios Sur 2026: todos los ganadores de la noche del cine argentino
Por
Erik Gómez
¿Parque acuático en Funes?
En el “país del ‘no hay plata’”
Se pagó parte de la deuda con los transportistas pero Salta sigue sin colectivos de noche
Exclusivo para
Guionista y animador del documental de Netflix
Hernán Casciari y Liniers: “El Dibu tiene una cabeza impresionante”
Por
Ezequiel Boetti
"Para evitar el impacto inflacionario"
Suben topes de Ingresos Brutos
Opinión
Abelardo de la Espriella: de “outsider” poco y nada
Por
Daniel Kersffeld
En San José 1111
Ni Una Menos: después de la concentración en Congreso, el PJ convoca a la casa de Cristina Kirchner
El País
Comunicado
La CGT repudió la reglamentación de la reforma laboral
Los representantes del Norte Grande se reunieron con Santilli en el CFI
Los gobernadores negocian obras por apoyo legislativo
Por
Melisa Molina
El Gobierno, en guerra por los nombramientos en la justicia
Bullrich tiene su propia lista negra de candidatos a jueces y fiscales
Por
Luciana Bertoia
Dijo que habrá “campañas negativas de los movimientos de izquierda"
Milei abre el paraguas ante de las presidenciales
Economía
"Para evitar el impacto inflacionario"
Suben topes de Ingresos Brutos
El ministro de Economía, en campaña
Caputo cree que ya le ganó a Kicillof
El Central adquirió 175 millones de dólares
Jornada compradora del BCRA
RIGI-Vaca Muerta
Fuerte apuesta de Chevron
Sociedad
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 3 de junio
En San José 1111
Ni Una Menos: después de la concentración en Congreso, el PJ convoca a la casa de Cristina Kirchner
La salida a la bolsa que puede redefinir el futuro de la tecnología
SpaceX llega a Wall Street
Como no pudieron reubicarlos, los mataron
Sacrificados por “problemáticos”: drástica decisión de un zoológico con un grupo de suricatos
Deportes
El número dos del mundo se impuso en sets corridos
Roland Garros: Zverev le ganó a Jódar y se metió en las semifinales
El plante se volvióa entrenar en el complejo de Kansas
Selección Argentina: Scaloni perfila los titulares para el amistoso con Honduras
Los goles fueron convertidos por Tielemans y Lukaku
Bélgica derrotó de visitante a Croacia en otro amistoso
San Antonio Spurs y New York Knicks comienzan la serie que definirá al campeón
Todo listo para las Finales de la NBA 2026