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Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 3 de junio

En las efemérides del 3 de junio sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.

archivo del expresidente de Cuba Raúl Castro. EFE/Ernesto Mastrascusa/Pool
Raúl Castro nació el 3 de junio de 1931. EFE

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