Fuerzas del cielo, dinero del infierno: el polémico financiamiento de Bornoroni
El informe de campaña legislativa 2025 del jefe de la bancada libertaria revela aportes de empresarios vinculados al narcotráfico, fraudes estatales y deudores millonarios. El regreso de Southern Winds y los hermanos Maggio en la lista de aportantes para el ascenso del mileísmo. Del “narcoescándalo” de Río Cuarto al millonario negocio de la oxigenoterapia, todo el entramado que sostiene las aspiraciones del diputado que busca ser gobernador.