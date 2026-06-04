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Rosario|12
PSICOLOGÍA. El horror entronizado en sectores que avalan políticas genocidas
La sismografía de los sueños pandémicos
Por
Laura Capella*
04 de junio de 2026 - 3:06
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El libro "La pandemia de los sueños" mostró que en muchos sueños de la época del covid-19 aparecían desapariciones y torturas, rémoras de la dictadura genocida.
Gentileza -
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