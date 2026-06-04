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La autora de la icónica novela gráfica "Persépolis" tenía 56 años
Murió Marjane Satrapi, un símbolo de la lucha feminista
La historietista y directora franco-iraní obtuvo fama mundial por esta obra que luego adaptó al cine junto a Vincent Paronnaud.
Por
Andrés Valenzuela
04 de junio de 2026 - 19:38
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Satrapi alcanzó un punto altísimo en la historieta autobiográfica.
CHRISTOPHE PETIT TESSON. EFE
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