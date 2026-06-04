Qué hay detrás de la excusa del “no hay plata” para investigar la causa $Libra

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Martín Romeo, damnificado de la causa, explicó por Radio 750 qué hay detrás de la narrativa del Poder Judicial de que no hay fondos para avanzar con la investigación que llega hasta el presidente.
04 de junio de 2026 - 13:05
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