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Buenos Aires|12

Proyección regional para solucionar inconvenientes históricos

Una nueva planta potabilizadora aumentará un 85 por ciento la distribución de agua potable hacia La Plata, Berisso y Ensenada

La nueva obra beneficiará a más de 850 mil vecinos y apuntará a sostener el servicio de agua potable durante los próximos 20 años. El proyecto será culminado en 2027.

La construcción de la nueva planta potabilizadora avanza en Punta Lara. Gentileza -

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