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Cuando la urgencia de los intereses políticos tapa el luto y el espanto
Mientras Córdoba lloraba a Agostina Vega, la oposición acumuló pedidos de jury sin ofrecer ayuda real. Crítica a un sistema ciego ante el dolor.
07 de junio de 2026 - 15:08
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Caso Agostina Vega.
Mientras familiares, amigos y vecinos lloraban a la adolescente, la oposición política en Córdoba buscaba sacar provecho.
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