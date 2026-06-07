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El Mundo

Claves para el balotaje

Elecciones en Perú: anatomía de una grave crisis de inestabilidad

En los últimos diez años, el país ha tenido ocho presidentes, cuatro en cada período presidencial de cinco años.

Carlos Noriega
Por Carlos Noriega
A local resident places her fingerprint in a voting registry during the presidential election runoff at a polling station in Ollantaytambo, Cusco department, Peru, on June 7, 2026. Peruvians will choose their ninth president in 10 years in a tight runoff election between conservative Keiko Fujimori and leftist Roberto Sanchez, who are trying to woo voters fed up with political chaos and rising crime. (Photo by Jose Angulo / AFP)
peru Los peruanos votan a su noveno presidente en una década. AFP. AFP

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