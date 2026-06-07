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Un show difícil, catártico, sanador
Los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia: juntarse en nombre del Indio
La partida de Solari hizo del show un evento para compartir la pena y a la vez celebrar a un artista irrepetible. Más de 230 mil personas lo seguían por YouTube.
Por
Yumber Vera Rojas
07 de junio de 2026 - 2:25
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El llanto ganó a los Fundamentalistas en varios pasajes.
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