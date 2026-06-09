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El Mundo

Teherán advirtió que responderá a cualquier “ataque o amenaza” de Washington

EE.UU. lanzó ataques contra Irán tras acusar al país del derribo de un helicóptero

Varias explosiones se produjeron a lo largo de la costa sur, cerca del estrecho de Ormuz. En tanto, 11 personas murieron tras la ofensiva de Israel sobre la ciudad libanesa de Tiro.

US President Donald Trump speaks to the press before boarding Air Force One prior to departure from John F. Kennedy International Airport, in New York, on June 9, 2026. Trump is returning to the White House after attending Game Three of the NBA Finals. (Photo by SAUL LOEB / AFP) / “The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by SAUL LOEB has been modified in AFP systems in the following manner: [June 9] instead of [June 8]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.”
Donald Trump Trump prometió una "respuesta proporcional a la agresión iraní". AFP. AFP

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