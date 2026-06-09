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Los aztecas, anfitriones mundialistas por tercera vez en la historia
📰 México, tan cerca y tan lejos
Llega con la ilusión renovada por jugar en casa, pero con la apatía de su público, que no cree que el equipo pueda acceder a los cuartos de final.
Por
Pablo Vignone
10 de junio de 2026 - 1:58
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Gilberto Mora, la gran esperanza de México en el Mundial.
EYEPIX. NurPhoto via AFP
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