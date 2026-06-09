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La Inteligencia Artificial en debate en la Facultad de Humanidades (UNR)
Pensar la IA en la Universidad pública
Aproximadamente 80 oradores, entre ponentes, conferenciantes y moderadores, participarán desde mañana hasta el viernes.
Por
Beatriz Vignoli
09 de junio de 2026 - 3:00
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