Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
50 Años del Golpe
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
A un año de la condena y proscripción de Cristina Kirchner
-1min
Mundial 2026: el triunfo de Argentina, las declaraciones y la definición de la lista
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 10 de junio de 2026
-1min
A un año de la condena y proscripción de Cristina Kirchner
-1min
Mundial 2026: el triunfo de Argentina, las declaraciones y la definición de la lista
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 10 de junio de 2026
-1min
A un año de la condena y proscripción de Cristina Kirchner
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
Mundial de Fútbol 2026
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Deportes
La Scaloneta pone primera en la Copa del Mundo
Cuándo es el debut de la selección argentina en el Mundial 2026: qué día y a qué hora juega
El equipo dirigido por Lionel Scaloni competirá en el grupo J, el cual comparte con Argelia, Austria y Jordania.
10 de junio de 2026 - 15:01
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Selección argentina
IG Argentina
Temas en esta nota:
Selección Argentina
Mundial 2026
Últimas Noticias
La Scaloneta pone primera en la Copa del Mundo
Cuándo es el debut de la selección argentina en el Mundial 2026: qué día y a qué hora juega
Llega el Mundial a un país deprimido
Por
José Luis Lanao
Integra el Grupo I
Mundial 2026: el excéntrico menú de la Selección de Noruega
"Es grave y anticonstitucional"
La CGT advirtió sobre el peligro de renegociar de los convenios colectivos de trabajo
Exclusivo para
La autopsia no menciona ningún elemento de violencia
La muerte dudosa del socio y amigo de Martín Menem
Por
Raúl Kollmann
Habló Dalma en la audiencia del segundo juicio por Diego Maradona
“Nadie se estaba haciendo cargo”
Finanzas y dólares
El Banco Central vuelve a comprar
El mínimo vital y móvil ya vale menos que en 2001
Un salario más mínimo que nunca
El País
Blanqueá, campeón
Los malabares de los Adorni: adhirieron al régimen de “inocencia fiscal”
Marcha, declaraciones y expresiones de apoyo
A un año de la condena y proscripción de Cristina Kirchner
La autopsia no menciona ningún elemento de violencia
La muerte dudosa del socio y amigo de Martín Menem
Por
Raúl Kollmann
Se confirmó que el tuit del Presidente fue el primero en difundir el contrato
Se caen las coartadas de Milei en el caso $Libra
Por
Irina Hauser
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 10 de junio de 2026
Al gran pobre argentino, ni salud
Por
Betina Stein
Finanzas y dólares
El Banco Central vuelve a comprar
La olla a presión que está detrás del superávit fiscal
Menos recursos y más conflictos en las provincias
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Salando las heridas...
La última foto del Indio Solari: la sacó un amigo, que le dedicó un emotivo mensaje
Publicitados con personajes reconocidos
La Anmat prohibió una serie de maquillajes infantiles y máscaras faciales
Nublado y con neblina
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de junio
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 10 de junio
Deportes
La Scaloneta pone primera en la Copa del Mundo
Cuándo es el debut de la selección argentina en el Mundial 2026: qué día y a qué hora juega
Llega el Mundial a un país deprimido
Por
José Luis Lanao
Integra el Grupo I
Mundial 2026: el excéntrico menú de la Selección de Noruega
Ahora nos volvimos a ilusionar
Mundial 2026: la Selección vuelve a Kansas y prepara el debut ante Argelia