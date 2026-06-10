Jefe de la NASA defiende que la tripulación del Artemis III esté compuesta solo por hombres

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Fotografía cedida por la NASA de los integrantes de la tripulación de la misión Artemis III, de izquierda a derecha, Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik, y Frank Rubio
Artemis III Una tripulación demasiado homogénea. EFE -

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