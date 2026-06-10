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El País

Los reemplazos de Bruglia y Bertuzzi.

Milei ya puede meter mano en Comodoro Py: logró aprobación de las ternas para nombrar dos camaristas

Los cargos a cubrir son en la Cámara Federal porteña, donde tramitan causas que preocupan al Gobierno. Las ternas fueron aprobadas en una tensa sesión de Consejo de la Magistratura.

Por Luciana Bertoia

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