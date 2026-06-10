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Los reemplazos de Bruglia y Bertuzzi.
Milei ya puede meter mano en Comodoro Py: logró aprobación de las ternas para nombrar dos camaristas
Los cargos a cubrir son en la Cámara Federal porteña, donde tramitan causas que preocupan al Gobierno. Las ternas fueron aprobadas en una tensa sesión de Consejo de la Magistratura.
Por
Luciana Bertoia
10 de junio de 2026 - 16:38
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