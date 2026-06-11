De Messi y otras yerbas

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Cómo y cuándo usar al as de espada de la Selección; Canadá y el árbitro somalí; los horarios alocados del Mundial.
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Juan José Panno
11 de junio de 2026 - 20:19
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Lionel Messi entró sobre el final del amistoso con Islandia y liquidó el trámite.
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