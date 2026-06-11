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Buenos Aires|12

El gobernador Kicillof tras la audiencia en la Corte Suprema por los fondos del IPS

Kicillof en la Corte Suprema: “Milei nos debe a los bonaerenses medio presupuesto anual”

Los técnicos que responden al ministro de Economía, Luis Caputo, incumplieron el compromiso asumido de presentar una propuesta de pago. Cómo sigue.

Marcial Amiel
Por Marcial Amiel
Kicillof en la Corte Suprema MARIANO SANDA

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