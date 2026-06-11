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Cultura

El film de Federico Cardone se exhibe en el cine Gaumont

“Vidas imaginarias”: todos los mundos de un escritor

A mitad de camino entre las inquietudes ensayísticas y el relato de ficción, la película aborda vida y obra de Antonio Di Benedetto.

Diego Brodersen
Por Diego Brodersen
Estrenos cine
"Vidas imaginarias" Prensa -

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