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Los curas en Opción por los Pobres ya tienen su libro
Una historia de lucha que continúa
“Historia de un compromiso pastoral y sociopolítico”, se llama el trabajo de Néstor “Nepi” García. Habrá varias presentaciones en el conurbano, la primera en San Fernando.
Por
Marcial Amiel
12 de junio de 2026 - 22:55
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Los curas en Opción por los Pobres ya tienen su libro
Gentileza -
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