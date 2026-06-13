El Fantasma de la Opera Musical basado en la novela homónima de Gaston Leroux, con música de Andrew Lloyd Webber, en versión de concierto. El elenco de esta coproducción entre la Asociación Cultural El Círculo y el Estudio de Comedias Musicales estará encabezado por el tenor Martín Masiello, de destacada trayectoria Internacional, la soprano Nazarena Vidal y el tenor Manu Ansaldi, acompañados por el Coro de la Opera de Rosario y Orquesta Sinfónica con dirección de Horacio Castillo. La puesta en escena estará a cargo de Nora Gonzalez Pozzi. (Hoy y mañana a las 20 en el teatro El Círculo)

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