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Córdoba|12

Polo de la Mujer

Córdoba exporta su modelo de atención contra la violencia de género a la región

La vicepresidenta y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay encabezaron una comitiva internacional en el Polo de la Mujer para conocer y replicar el sistema de asistencia local.

Polo de la Mujer. El encuentro adquirió un fuerte volumen político por la jerarquía de las visitantes. Ministerio Público Fiscal.

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