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El piloto suma 19 puntos en la temporada
Colapinto: “Fue una buena carrera, estamos contentos”
14 de junio de 2026 - 16:11
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El piloto argentino Franco Colapinto GP de Barcelona-Cataluña F1
Colapinto en el Circuito de Barcelona Cataluña.
EFE. EFE
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