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El presidente y su hermana contradicen a su entorno

Por ahora, Milei sigue eligiendo pagar el costo político de sostener a Adorni

El libertario republicó un mensaje de apoyo al jefe de gabinete y sus espadas en redes, tarde, salieron a defender lo indefendible. Nuevos viajes en la agenda mientras crece el conflicto interno.

Por Melisa Molina
adorni mesa politica Imagen Web

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