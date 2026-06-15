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Memoria, agroecología y comunidad en el corazón del barrio Tablada
Sembrar para que los legados sigan creciendo
En el Centro Agroecológico Rosario se plantaron árboles en homenaje a Lucho Lemos y Margarita Argüello, dos figuras fundamentales de la agricultura urbana local.
Por
Sonia Tessa
15 de junio de 2026 - 3:05
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El momento de la firma del convenio entre la Municipalidad, AABDA y Fundación Demeter.
Gentileza Antonio Lattuca
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